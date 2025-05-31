مسؤولة بالصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً

أكدت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية ، إن أطفال غزة يموتون جراء الجوع والمجاعة اللذين وصلا إلى مستويات مرتفعة للغاية جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأشارت مديرة منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط ،حنان بلخي، الى وقوع وفيات تحدث وفيات بين الكبار والصغار بسبب نقص الغذاء والدواء ، و أن البنية التحتية الحيوية للصحة دمرت بالكامل في القطاع.

وأكدت أن الناس يعيشون في بيئة صحية صعبة للغاية، ورغم أن النظافة أساس الصحة فإنها غائبة في غزة.

وأضافت "كما تعاني أنظمة الرعاية الصحية من انهيار، إذ لا يقدم سوى عدد قليل من المستشفيات خدمات جزئية أو محدودة، هناك نقص حقيقي في الموارد".

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 603 على التوالي، حربها الشعواء وعدوانها العسكري على قطاع غزة، تزامنًا مع الحصار و ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع المحاصر.