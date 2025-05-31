عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعمل ضد المختطفين

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يعمل ضد المختطفين" في قطاع غزة، داعيةً للخروج في الطرقات والمطالبة بإنهاء الحرب.

وأكدت هيئة الأسرى في تصريحات صحفية أن "نتنياهو يعمل ضد المختطفين وإرادة الشعب ولا يمكن السماح لهذا بالاستمرار".

وأوضحت العائلات أنَّ "مقترح الصفقة جاهز والمختطفون يذبلون لكن نتنياهو وحكومته يرفضون ويعرقلون".

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين للخروج في الشوارع ورفع الأصوات، والمطالبة بإعادة الجميع عبر اتفاق وإنهاء الحرب.

وكان استطلاع للرأي قد كشف مساء الأربعاء، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرون أنه على "إسرائيل" الموافقة على صفقة شاملة لإعادة الأسرى، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد 600 يوم من الإبادة في القطاع.