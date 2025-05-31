صاروخ "إسرائيلي" يبيد عائلة ديب شمالي غزة

حوّل صاروخ إسرائيلي، مساء الجمعة، عائلة فلسطينية بأكملها إلى أشلاء، بعد قصف استهدف خيمتهم في منطقة الشنطي شمالي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم عرفات ديب وزوجته و3 من أطفاله، وأن خيمتهم تعرضت للقصف مساء، لكن الظلام الحالك، ووجود الخيم فوق الجثامين، حال دون التأكد من وجود شهداء، لكن ضوء النهار كشف جريمة الاحتلال بإبادة العائلة بأكملها.

وطغت مشاعر الحزن في وداع الشهداء من عائلة ديب، كما هو حال توديع الشهداء في قطاع غزة، بقلوب ممزّقة، ترسم معها أوجاع الفقد وكلمات الرثاء وصرخات الاستغاثة أمام الأكفان البيضاء.

والشهداء الخمسة من عائلة ديب، هم ضمن 13 شهيدًا على الأقل، ارتقوا منذ فجر السبت في القطاع، إثر عمليات الاستهداف الإسرائيلية المكثفة والعنيفة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 603 على التوالي، حربها الشعواء وعدوانها العسكري على قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع المحاصر.