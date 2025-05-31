الصحة: 60 شهيداً و 248 إصابة خلال 24 ساعة بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وصول 60 شهيدًا و248 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي الذي تلقته " الرسالة نت" اليوم السبت، أن مشافي القطاع تعاملت مع 60 شهيدا، بينهم شهيد انتشال، و 248 إصابة، دون أن يشمل التقرير إحصائية مستشفيات شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا، لازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مُبينةً أن حصيلة الشهداء والاصابات ارتفعت منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 4117 شهيداً، و12013 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 54 ألفًا و381 شهيدًا، بالإضافة لـ 124 ألفًا و 54 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.