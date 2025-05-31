قيادي في المبادرة الوطنية: نعمل على مقترحات تنهي حرب الإبادة وتفشل مخططات نتنياهو

أكد د. عائد ياغي، مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، أن الأوضاع في غزة صعبة للغاية نتيجة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية العمل المشترك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح ياغي في تصريح لـ"الرسالة" أن المبادرة الوطنية تدرك حجم الكارثة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها شعبنا، وتبذل جهودًا للتعاطي مع مقترحات تضمن وقفًا شاملًا للعدوان، وتُفشل في الوقت ذاته مخططات الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، من خلال إدخال المساعدات بطريقة وكميات تليق بكرامة الفلسطينيين.

وأشار إلى تقدير المبادرة للجهود التي تبذلها حركة حماس بالتشاور مع باقي الفصائل والقوى الوطنية، بهدف التوصل إلى موقف فلسطيني موحد يمهد الطريق لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.