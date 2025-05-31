اشتباك مباشر يسفر عن خسائر في صفوف الاحتلال شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن نجاح إحدى مجموعاتها في تنفيذ كمين نوعي استهدف قوة صهيونية راجلة شمال قطاع غزة، تحديدًا في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مجاهديها رصدوا تحرك القوة المعادية في المنطقة، وقاموا بنصب كمين محكم، حيث جرى الاشتباك من مسافة صفر باستخدام الأسلحة الخفيفة. وأكد البيان أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال، فيما تمكن المجاهدون من الانسحاب من الموقع بسلام بعد الاشتباك.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة ردًا على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. ويشهد القطاع تصعيدًا مستمرًا منذ أسابيع، وسط محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، تقابله المقاومة بإصرار على الرد بكل الوسائل المتاحة.