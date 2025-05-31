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الجبهة الشعبية تثني على قرار برشلونة بقطع العلاقات مع الاحتلال

الجبهة الشعبية تثني على قرار برشلونة بقطع العلاقات مع الاحتلال
الجبهة الشعبية تثني على قرار برشلونة بقطع العلاقات مع الاحتلال

الرسالة نت

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار مجلس بلدية برشلونة القاضي بقطع العلاقات المؤسسية مع حكومة الاحتلال وتعليق اتفاق التوأمة مع بلدية "تل أبيب". واعتبرت الجبهة القرار خطوة شجاعة وانتصاراً لقيم العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تصعيد الضغوط الشعبية والرسمية لعزل الاحتلال بالكامل.

وأكدت الجبهة أن المطلوب اليوم هو اتخاذ خطوات أشمل، تشمل طرد الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، ورفض استقبال أي وفود أو سفن عسكرية واقتصادية مرتبطة به، داعية إلى تحويل هذا النهج إلى سياسة عامة في برشلونة وإسبانيا وأوروبا.

 

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