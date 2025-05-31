جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف استخدام طائرات كواد كوبتر لترهيب المدنيين في غزة

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبر موقعه تقريرًا كشف فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف استخدام طائرات "كواد كوبتر" في قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين بأساليب ترهيب نفسي واستهداف مباشر.

وأوضح المرصد في تقريره أن هذه الطائرات اقتحمت مؤخرًا عدة منازل ومراكز إيواء للنازحين في القطاع، حيث تبث أصواتًا مرعبة مثل نباح الكلاب، صرخات أطفال تتألم، واستغاثات كبار السن، إلى جانب زغاريد توحي بفاجعة وصفارات إسعاف مستمرة لإيهام السكان بوقوع مجازر.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات لا تُستخدم فقط كأدوات تجسس وقتل مباشر، بل تهدف إلى نشر الذعر ونزع الشعور بالأمان لدى السكان، خصوصًا في أماكن النزوح التي لجأوا إليها بعد تهجيرهم قسرًا.

وأكد المرصد أن هذا الأسلوب يعكس نية متعمدة من جيش الاحتلال لتحويل أماكن الإيواء إلى مصائد موت ولتعميق حالة الرعب المزمن التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتُعدّ جزءًا من نهج إسرائيلي متكامل يرتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين.