فصائل المقاومة الفلسطينية: المقترحات المقدمة تُبقي على آلة القتل وتفتقر للعدالة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم أن جميع المقترحات التي عُرضت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن تُبقي على آلة القتل مستمرة، ولا تحقق الحد الأدنى من العدالة أو الكرامة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل أن المقترحات المقدمة تطالب الشعب الفلسطيني بالتسليم بواقع الإبادة الجماعية، دون ضمان حقه في الدفاع عن نفسه أو العيش بكرامة، مشيرة إلى أن هذه الطروحات لا تهدف إلى وقف العدوان بل تُشرعن استمراره بصور مختلفة.

وأضافت الفصائل أنها تعاملت مع كل المبادرات بجدية وحسن نية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق 19 يناير، واستمر في تنفيذ المجازر بحق المدنيين، ما يعكس عدم التزامه بأي مسار يهدف إلى حقن الدماء وإنهاء المعاناة.

وشددت على أنها لا تزال منفتحة على أي جهد دولي أو إقليمي يهدف إلى وقف العدوان بشكل حقيقي، مؤكدة أنها قدمت صيغة متكاملة تتضمن دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإعادة إعمار القطاع، وانسحاب قوات الاحتلال، بما يسمح بعودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة.

وأكدت فصائل المقاومة التزامها بمواصلة العمل على كل ما من شأنه أن يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وإنسانيته وحقه في حياة كريمة وآمنة.