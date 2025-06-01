النونو: لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون لمفاوضات تفضي إلى وقف لإطلاق النار

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن الحركة وافقت بشكل كامل على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل تعديله، وقدّمت مقترحاً عملياً يشمل الإفراج عن الأسرى على مراحل، إلا أن الاحتلال هو من رفض المقترح وأصرّ على تعديلات جوهرية تعيق التوصل إلى اتفاق.

وقال النونو في تصريحات صحفية، إن حماس جاهزة الآن للدخول في مفاوضات غير مباشرة تمتد لمدة 60 يوماً، ومنفتحة على جولة تفاوضية جديدة يمكن أن تفضي إلى اتفاق شامل لوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد على أن هدف الحركة هو "وقف نهائي للحرب، وليس هدنة مؤقتة تنتهي مع انتهاء المدة المحددة"، مبيناً أن الرد الرسمي للحركة على مقترح ويتكوف اعتبره "أساساً صالحاً للتفاوض".

وشدد النونو، أن الحركة تعاملت بمرونة ومسؤولية، وراعَت مصلحة الشعب الفلسطيني في إدخال المساعدات، وإنهاء العدوان بشكل نهائي، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

واتّهم الاحتلال بالسعي إلى الاحتفاظ بحق استهداف المدنيين وتوزيع المساعدات وفق رؤيته الخاصة، قائلاً: "ما يطرحه الاحتلال هو استمرار لسياسة الاحتلال العسكري والتجويع، وهو ما لا يمكن القبول به".

كما أشار إلى أن الاحتلال يحاول التراجع عن تفاهمات سابقة، بإعادة طرح قضايا حُسمت سابقاً لتصبح محل تفاوض من جديد، لافتاً إلى أن حماس وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى كبادرة أولى، وأن الخلاف مع الاحتلال يتركز حول توقيت الإفراج والضمانات المطلوبة لاستمرار التهدئة.

وختم بالقول إن الإدارة الأمريكية تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل، وتتعامل مع ملف غزة من زاوية التخفيف فقط، في حين أن حماس تسعى إلى حلول جذرية تضمن كرامة الفلسطينيين، وتُعيد الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة دون وصاية أو ابتزاز.