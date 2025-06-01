مجزرة الفجر... الاحتلال يقتل 30 فلسطينيا كانوا في طريقهم إلى موقع توزيع المساعدات في رفح

استشهد 22 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 120 آخرين، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال (الإسرائيلي) استهدف مدنيين كانوا في طريقهم إلى موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال وطائرات مسيّرة فتحت النار على عائلات فلسطينية خلال محاولتها الوصول إلى الطرود الغذائية التي تُشرف على توزيعها شركة أمريكية-إسرائيلية، مما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

ووفق التقارير الطبية، نُقلت جثامين 22 شهيدًا وأكثر من 120 مصابًا إلى مجمع ناصر الطبي، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الإصابات الخطيرة.

مساعدات تتحول إلى مصائد للموت

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تم التأكيد على أن الاحتلال (الإسرائيلي) يُحول مواقع توزيع المساعدات إلى مصائد موت جماعي، إذ ارتفع عدد الشهداء في هذه المواقع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.

وأشار المكتب إلى أن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" التي يُجبر المدنيون على التوجه إليها لاستلام المساعدات هي مناطق مكشوفة تُدار من قبل جيش الاحتلال، وتُستخدم لابتزاز المدنيين وتجميعهم في نقاط استهداف واضحة.

دعوات لفتح تحقيق دولي

وطالب المكتب الإعلامي الجهات الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء توزيع المساعدات، داعيًا الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

المجزرة الجديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، في وقت يُكابد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل الحصار والعدوان المستمر.