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مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال يمنع وصولنا لموقع المجزرة برفح ويستهدف سيارات الإسعاف

مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال يمنع وصولنا لموقع المجزرة برفح ويستهدف سيارات الإسعاف
مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال يمنع وصولنا لموقع المجزرة برفح ويستهدف سيارات الإسعاف

الرسالة نت

أكد مدير الإسعاف في قطاع غزة في تصريح لقناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف في غرب رفح لإغاثة الجرحى، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك مصابين ينتظرون لأكثر من نصف ساعة قبل وصول سيارات الإسعاف بسبب قلة الإمكانات وصعوبة الحركة نتيجة منع الاحتلال، مضيفاً أن عدد سيارات الإسعاف غير كافٍ لمواجهة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف المدنيين.

كما شدد مدير الإسعاف على أن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بشكل متعمد، ما يعوق جهود إنقاذ حياة المصابين ويزيد من معاناة المدنيين في ظل العدوان المستمر على القطاع.

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قصف رفح الإسعاف

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