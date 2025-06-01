الأونروا: المساعدات الحالية لغزة لا تكفي إلا لجزء بسيط من الاحتياجات اليومية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة في الوقت الحالي تُعدّ غير كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.

وأوضحت الأونروا في بيان صحفي أن 900 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل فقط أكثر قليلاً من 10٪ من الاحتياجات اليومية لسكان غزة، الذين يعانون من الحصار الشديد والقصف المستمر.

وأشار البيان إلى أنه خلال وقف إطلاق النار الذي شهده القطاع في وقت سابق من العام، عندما تم تخفيف القيود البيروقراطية والأمنية بإرادة سياسية، تمكنت الأمم المتحدة من إدخال ما بين 600 إلى 800 شاحنة يوميًا، دون تسجيل أي حالات سوء استخدام للمساعدات، مما ساهم في تجنب كارثة إنسانية.

وشددت الأونروا على أن الوضع الحالي، المتمثل في التجويع الجماعي ونقص المساعدات، يمكن تغييره إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأونروا وشركاؤها، بالقيام بعملهم الإنساني بحرية وكفاءة.

واختتمت الوكالة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية، ودعت إلى تسهيل دخول المساعدات بشكل أكبر لضمان تلبية احتياجات السكان والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.