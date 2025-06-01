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تعذر وصول مياه "ميكروت" لمعظم أحياء خان يونس نتيجة الاستهدافات المتكررة

الرسالة نت - غزة

تُعرب بلدية خان يونس عن بالغ تقديرها لصبر وتفهّم المواطنين الكرام في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها المدينة نتيجة انقطاع المياه، وذلك بسبب خروج معظم آبار وخزانات المياه عن الخدمة، إثر الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة التي طالت مختلف مناطق المحافظة.

وتنوه البلدية إلى أن الخط الرئيس الناقل لمياه "ميكروت"، والذي يغذي معظم أحياء مدينة خان يونس، وخصوصًا مناطق المواصي ومخيمات النزوح، قد خرج عن الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء القصف المتكرر للمناطق الشرقية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع المائي وصعوبة وصول المياه إلى المواطنين والنازحين، خاصة مع الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة واستمرار أزمة النزوح.

تؤكد البلدية أنها تواصل جهودها بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية، لتأمين الصيانة اللازمة للخط المتضرر والعمل على إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت ذاته، تهيب البلدية بالمواطنين الكرام ضرورة ترشيد استخدام المياه قدر المستطاع، وتخزين الكميات المتوفرة في براميل أرضية لحين تحسن الأوضاع.

 

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خانيونس مياه ميكروت

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