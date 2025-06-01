"لازاريني": آلية توزيع المساعدات في غزة فخم مميت

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة وفق الآلية الجديدة "فخ مميت".

وأكد "لازاريني" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يجب أن تتم على نطاق واسع وبشكل آمن من خلال الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحصار عن قطاع غزة، والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن لإدخال المساعدات وتوزيعها في القطاع.

وأوضح "لازاريني" أن توزيع المساعدات عن طريق الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لتجنب مجاعة جماعية في غزة تشمل مليون طفل.

وفي السياق، طالب "لازاريني" بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل.

والثلاثاء الماضي، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكن المؤسسات الأممية رفضتها باعتبارها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، كما قوبلت برفض فلسطيني وتشكيك في أهدافها وجدواها.

ومنذ ذلك الحين ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية بحق آلاف المجوَّعين، قرب نقاط التوزيع، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع آخرها ما جرى صباح اليوم، وسط حالة من فوضى تسود المراكز، أثبتت فشل الآلية الجديدة في توزيع المساعدات.