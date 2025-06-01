بلجيكا تقرر "رفع حدة لهجتها مع إسرائيل"

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الأحد، إن بلاده قررت رفع حدة لهجتها مع "إسرائيل" التي تتسبب في مجاعة في قطاع غزة.

وأضاف بريفو في تصريحات لقناة الجزيرة: "لا أدري ما الذي يجب أن نراه بعد التهجير والانتهاكات للتحذير مما يجري في قطاع غزة"،

وأشار وزير الخارجية البلجيكي إلى أن بلاده تنسق مع دول أوروبية من أجل إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كاف، مؤكدًا أن "ما يحصل عسكريا في غزة ليس مرتبطا بالدفاع المشروع عن النفس، وأن حجة معاداة السامية يجب ألا تستخدم في كل وقت بطريقة مضللة".

وأشار إلى أن بلجيكا مارست ضغطًا من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن الشراكة مع "إسرائيل".

وقال بريفو إن بلاده قررت استقبال عدد من الأطفال والمصابين الفلسطينيين للعلاج في بلجيكا، واصفا ما يحدث في غزة بـ "الكارثة"، وأضاف: "علينا العمل على مساعدة أبناء القطاع لتجاوزها".

وأوضح أن بلجيكا تدعم وكالة "أونروا"، وتحشد آليات الدعم والمساندة الإنسانية للفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي، على أن الضغوط على نتنياهو لا تنجح لأن الولايات المتحدة تدعمه في كثير من الأحيان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو، إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على "إسرئيل"، وأكد أن أغلب الدول تدعم فرض العقوبات عليها.

وأضاف بريفو في تصريحات، أنه من غير مقبول رؤية نساء وأطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة، داعيًا إلى "التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة".

وأشار وزير الخارجية البلجيكي، إلى أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.