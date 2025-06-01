حماس ترحب بالجهود القطرية والمصرية لوقف إطلاق النار

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باستمرار الجهود القطرية والمصرية المبذولة للتوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة.

وتؤكّد الحركة استعدادها الفوري للشروع في جولة مفاوضات غير مباشرة، تهدف إلى التوصّل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف، وبما يحقّق إغاثة شعبنا، وإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، اليوم الأحد، مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة، ارتكازاً على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

وفي بيان مصري- قطري مشترك صدر اليوم واطلعت عليه "الرسالة نت"، أكدت القاهرة والدوحة عزمهما- بالتنسيق مع الولايات المتحدة- على تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات.

ودعت الدولتان إلى ضرورة "تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية، ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة، وبما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة".

كما أعربت الدولتان عن تطلعهما للتوصل سريعا لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وبينتا أن ذلك سيسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وصولاً لإنهاء الحرب بشكل كامل، والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس/ آذار 2025.

ومساء أمس السبت، أعلنت حركة "حماس" تسليم ردها على مقترح "ويتكوف" للوسطاء بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

وعقب ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي رفضه لرد حركة حماس، وقال إنه "غير مقبول بتاتًا".

وقال ويتكوف: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".