جسدوا معاناة عائلة النجار.. وقفة بأسفي المغربية دعما لغزة

شهدت مدينة آسفي غربي المغرب، الأحد، وقفة للاحتجاج على الإبادة المستمرة في قطاع غزة، جسدوا خلالها معاناة عائلة الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت زوجها و9 من أطفالها في هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي.

ونظم الوقفة المبادرة المغربية للدعم والنصرة، حمل خلالها عشرات المشاركين أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناهضة لـ"إسرائيل".

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

وتخللت الوقفة شعارات، مثل: "نقسم بالله العظيم ألا نتخلى عن فلسطين"، و"كلنا فداء غزة الصامدة".

وعرفت الوقفة تجسيد معاناة عائلة النجار، حيث وضعوا مجسمات تعبر عن جثامين 9 من أطفالها عليهم رداءات ملطخة بالدماء.

وفي 25 مايو/أيار المنصرم، فُجعت طبيبة الأطفال الفلسطينية بوصول جثامين 9 من أطفالها إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس أثناء عملها فيه، بعد أن قضوا حرقا إثر غارة جوية إسرائيلية على منزلها، فيما أصيب آدم، وهو طفلها الوحيد المتبقي.

والسبت، توفي زوج آلاء، الدكتور حمدي النجار، متأثراً بإصابته، فيما لا يزال طفلهما الوحيد المتبقي "آدم"، يتلقى العلاج بعد إصابته في الغارة ذاتها.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، استشهد 1580 من أفراد الطواقم الطبية، وأصيب مئات، وفق آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.