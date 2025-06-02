آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

05:53 غارات جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

02:30 : تجدد القصف المدفعي على منطقة السطر شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:40 : غارات جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة

01:14 : تجدد القصف المدفعي على المناطق المحيطة بدوار الصفطاوي شمالي غرب مدينة غزة

12:37 : غارة جوية إسرائيلية شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة

12:36 : طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار بكثافة شرقي مدينة غزة

12:33 : غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع

12:26 : قصف مدفعي يستهدف المناطق المحيطة بدوار الصفطاوي شمالي غرب مدينة غزة

12:24 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في المناطق الغربية شمالي قطاع غزة

12:18 قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شمالي غزة تزامنًا مع غارات من الطيران الحربي شمال غربي المدينة

12:10 : جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة