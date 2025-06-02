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علم فلسطين يُزين احتفالات بيراميدز بلقب أبطال أفريقيا

الرسالة نت - وكالات

شهدت احتفالات نادي بيراميدز بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، رفع لاعب وسط الفريق مهند لاشين علم فلسطين، تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية. 

جاء ذلك عقب فوز الفريق على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في إياب النهائي، بعد تعادل الذهاب 1-1، ليحسم بيراميدز اللقب بمجموع 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب .

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ويعد رفع علم فلسطين خلال الاحتفالات رسالة تضامن قوية من لاعبي الفريق المصري مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وبذلك حصل بيراميدز  على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029، ليصبح ثاني نادي مصري يشارك في البطولة العالمية بعد الأهلي.

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