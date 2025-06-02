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^200 مثال: غزة العزة

غوتيريش يدعو لتحقيق مستقل في استهداف الفلسطينيين بغزة

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

الرسالة نت

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته البالغة إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

ودعا غوتيريش إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل بشأن الحادثة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الأمين العام في بيانه أن "إسرائيل" ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة.

ويأتي هذا البيان في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الأساسية نتيجة الحصار والقصف المستمر.

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