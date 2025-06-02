مجزرة جديدة في جباليا: 20 شهيدًا ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل عائلة البرش

في جريمة مروعة جديدة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة البرش في شارع غزة القديم، وسط منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر طبية أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع، نظرًا لخطورة بعض الإصابات ووجود مفقودين تحت الأنقاض. وذكرت فرق الإسعاف أنها تواجه صعوبات كبيرة في انتشال الضحايا بسبب شدة الدمار الناجم عن القصف.

وتأتي هذه المجزرة في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتعرض المناطق السكنية لقصف مكثف، مخلفةً مزيدًا من الضحايا بين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

وطالبت جهات محلية ودولية بوقف فوري للعدوان، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق المدنيين.

يتبع..