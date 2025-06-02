الغارديان: الاتحاد الأوروبي أمام لحظة حاسمة بشأن علاقاته مع (إسرائيل)

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يواجه لحظة حاسمة في تحديد موقفه من (إسرائيل)، حيث يتردد بين تطبيق عقوباته التجارية عليها أو التراجع إلى اللامبالاة.

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية. وأضافت أن الدعوات العلنية للتطهير العرقي أصبحت أفعالًا إسرائيلية فاضحة، ما يجعل تجاهلها أو تبريرها أمرًا صعبًا حتى لدى أكثر المتواطئين.

وأكد التقرير أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من المواقف الأوروبية غير المعتادة، شملت تصريحات شديدة اللهجة وتهديدات بفرض عقوبات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يُوصف أحيانًا بـ"القطيع النائم"، لكن ربما يكون هذا التحرك بداية لتغيير حقيقي.