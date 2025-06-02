حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى جريمة وانتهاك سافر لقدسية المسجد

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاقتحام الواسع للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأداءهم طقوسًا تلمودية استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصفةً ذلك بأنه "جريمة متجددة وانتهاك سافر لقدسية المسجد الأقصى".

ودعت الحركة في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة في وجه المخططات الفاشية التي تستهدف الأرض والمقدسات. وأكدت على ضرورة الحشد والرباط وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال محاولات المستوطنين فرض تقسيم زماني أو مكاني فيه.

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري والجاد للجم عربدة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، ووقف حرب الإبادة الشاملة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن شعبنا سيبقى صامدًا في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، وسيواصل الدفاع عن المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية بكل الوسائل المتاحة.