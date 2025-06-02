حماس تدين تدمير مركز طبي شمال غزة وتصفه بجريمة جديدة بحق الإنسانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف مركز "نورة الكعبي" لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة، واصفةً ذلك بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة التي تستهدف القطاع الطبي والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة.

وفي تصريح صحفي، أكدت الحركة أن الاحتلال يواصل استهدافه المتعمد لكافة أشكال الحياة في القطاع، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية، ضمن حرب إبادة وحشية متواصلة منذ تسعة عشر شهرًا.

وأشارت حماس إلى أن عشرات الآلاف من المرضى، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، باتوا محرومين من الرعاية الطبية اللازمة لمعالجة أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي والسرطان، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية الناتجة عن ممارسات الاحتلال.

وأكدت الحركة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وتحمل حكومة نتنياهو مسؤولية مباشرة عنها، مشيرة إلى أنها تتم بغطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية، ووسط صمت دولي مخزٍ.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ موقف حاسم يكفل وقف الإبادة المستمرة في القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.