إعلام عبري: ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حدث أمني خطير بجباليا

أفاد موقع "حدشوت لو تسنزروا" الإسرائيلي بأن حدثًا أمنيًا خطيرًا لا يزال مستمرًا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. ووفقًا للتقارير الأولية، قُتل شخصان على الأقل في الحادث، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى ثلاثة أو أكثر.

وأكدت مصادر عبرية أن حركة حماس نجحت في إحباط عملية عسكرية كبيرة للجيش الإسرائيلي في جباليا، مما أجبر القوات على الانسحاب من كامل منطقة الحدث. وأضافت التقارير أن محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد القتلى في العملية مرشح للارتفاع مع استمرار التطورات.

كما أفادت مصادر إعلامية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات مكثفة بالأحزمة النارية على المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة، وذلك في أعقاب وقوع الكمين.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة بين قوات الاحتلال ومقاومي كتائب القسام، وسط تصاعد التوترات الميدانية.