المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية: الوضع الإنساني في غزة كارثي

صرّح المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية بأن خطة المساعدات الجديدة في غزة خطيرة ولم تحقق النجاح المطلوب، مؤكدًا أن قطاع غزة باعتباره منطقة حرب يتطلب عملًا إنسانيًا دقيقًا ومُنسقًا.

وأشار المسؤول إلى أن الوضع الإنساني في غزة رهيب جدًا، ويحتاج إلى تدفق كبير ومستمر للمساعدات، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الأسرى باعتبارهما خطوات أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

وقال إنه رُوّع لمقتل 20 شخصًا قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة، مشددًا على أهمية فتح معابر قطاع غزة بشكل فوري، ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن موظفي الإغاثة يواجهون صعوبات كبيرة في غزة، مطالبًا باحترام حرية عملهم وضمان سلامتهم، ومحذرًا من أن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة يزيد من خطورة الوضع الإنساني.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار وضمان تدفق المساعدات بما يكفل تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة.