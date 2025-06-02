الإعلام العبري: توقف الملاحة في مطار بن غوريون بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن

أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن دفاعات الاحتلال الجوية تمكنت من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في 227 مستوطنة ومدينة، بما في ذلك مدينة القدس. كما تسببت الحادثة في توقف شبه كامل لحركة المرور في عدة مناطق، إلى جانب إعلان توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون كإجراء احترازي.

وأضافت التقارير أن الحادث أثار حالة من الهلع بين المستوطنين، الذين اندفعوا إلى الملاجئ وسط حالة من الفوضى. وتوقفت حركة المرور في العديد من المناطق، فيما شهدت بعض المدن المحتلة استنفاراً أمنياً واسعاً.

وحسب مصادر إعلامية، فإن هذا الصاروخ اليمني يُعد الثامن عشر الذي يُطلق باتجاه الأراضي المحتلة خلال شهر، في إطار الرد على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث باتت المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي المحتلة من جبهات متعددة، مما يضع الاحتلال أمام تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة.