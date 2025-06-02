قوات الاحتلال تقتل طفلاً في بلدة سنجل شمال رام الله وتحتجز جثمانه

استشهد الطفل يوسف فؤاد فقهاء (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال أبلغ الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل، بينما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه في المنطقة الشمالية من البلدة، ما أدى إلى إصابته قبل إعلان استشهاده لاحقًا.

فيما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عايد غفري القريب من مكان الحادث ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة، في محاولة لتغطية ملابسات الحادث.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتضمن اقتحامات واعتقالات ومصادرة ممتلكات، في ظل تصاعد عمليات العنف والمجازر ضد الفلسطينيين.