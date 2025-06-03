6 شهداء في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب خانيونس ووسط القطاع

ارتقى ستة شهداء، بينهم طفل، وأُصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقتين منفصلتين من قطاع غزة، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وأفادت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة أصداء غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي مجزرة موازية، شنّ الاحتلال غارة على خيام النازحين في المخيم السويسري بمنطقة البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم إلى مناطق يُفترض أنها آمنة، لكنها لا تسلم من القصف والدمار.