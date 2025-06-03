مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة: 55 شهيدًا في 24 ساعة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المفتوح على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة بحق المدنيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل حصار خانق وتجويع مستمر، وعمليات نزوح واسعة النطاق.

حصيلة الشهداء والمصابين:

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 54,470، فيما تجاوز عدد الإصابات 124,693 منذ بدء العدوان. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار الماضي، بلغ عدد الشهداء 4,201 شهيدًا، و12,652 إصابة.

الغارات الأخيرة:

استشهد 55 فلسطينيًا منذ فجر الإثنين جراء الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 20 شهيدًا في شمال القطاع بمنطقة جباليا البلد، و13 في جنوب القطاع، و16 في مدينة غزة، و6 آخرين في وسط القطاع.

ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل، فجر الثلاثاء جراء قصف خيام نازحين بالمخيم السويسري في دير البلح.

قصف الاحتلال منزل عائلة "النديم" في حي الصبرة بغزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.

طالت غارات الاحتلال مناطق شرق وجنوب شرق خان يونس، منها منزل في قيزان النجار.

استهدف قصف مدفعي منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس ومواصي رفح جنوبي القطاع.

ضحايا الغارات:

من بين الشهداء:

عائلة البُرش (معاذ عطا، سمية محمد، ياسمين إبراهيم، مريم إبراهيم).

عائلة حمدية (صهيب، ريما، رهف، أحمد، إبراهيم، عادل، فاطمة، هديل، شيماء، نسيبة).

اعتداءات إضافية:

استشهاد شهيدين في غارة استهدفت منطقة حكر الجامع بدير البلح، أحدهما سعيد سمور أبو عمرة.

قصف سيارة تابعة لبلدية البريج أسفر عن شهيد في وسط القطاع.

ارتقاء شهيدين في قصف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

المقاومة ترد:

في شمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة بعد كمين للمقاومة في جباليا، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف بشكل ممنهج المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل صمت دولي يفاقم معاناة السكان.