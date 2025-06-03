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^200 مثال: غزة العزة

مجزرة جديدة ... الاحتلال يقتل23 مواطنا خلال انتظارهم المساعدات الأمريكية غرب رفح

مجزرة غرب رفح
مجزرة غرب رفح

الرسالة نت

ارتقى 23 شهيدًا وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح، مساء اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، أثناء توجههم إلى مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت النازحين بشكل مباشر قبل وصولهم إلى المركز، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. وأكدت المصادر أن بين الضحايا نساء وأطفال، وسط حالة من الهلع والفوضى في المنطقة.

هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، في وقت يعاني فيه السكان من أوضاع إنسانية كارثية بسبب الحصار والعدوان المتواصل.

يذكر أن القطاع يشهد تصعيدًا عنيفًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت دولي تجاه الجرائم المستمرة التي تستهدف المدنيين العزل.

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