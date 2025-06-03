الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول إلى موقع مجزرة توزيع المساعدات الأمريكية في رفح

كشف مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة عن معاناة الطواقم الطبية جراء الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف في المناطق المستهدفة في منطقة مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب رفح.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مواقع القصف، مما يزيد من خطورة انتشال المصابين ويضاعف معاناتهم، حيث ينتظر العديد منهم لأكثر من نصف ساعة دون تلقي أي مساعدة طبية.

وأكد مدير الإسعاف أن نقص الإمكانات يُفاقم الأزمة، مع عدم كفاية عدد سيارات الإسعاف لمواجهة حجم القصف الإسرائيلي المتواصل. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بشكل متعمد، مما يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ويعطل جهود إنقاذ المدنيين.

هذا الوضع يسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد القطاع الصحي في غزة، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان في ظل العدوان المستمر.