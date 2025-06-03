أطباء بلا حدود: قوات الاحتلال تستخدم مراكز توزيع المساعدات لاستدراج المدنيين واستهدافهم

أصدرت منظمة "أطباء بلا حدود" بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة لا تشكل آلية إنسانية حقيقية، حيث لا يحصل غالبية الأهالي على أي دعم، بينما تستغل قوات الاحتلال هذه المراكز لاستدراج المدنيين واستهدافهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال يدعو الأهالي للتوجه إلى نقاط توزيع المساعدات، ثم يطلق النار عليهم بشكل متعمد، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية.

وأكد البيان أن الحل الوحيد لتخفيف الكارثة هو فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات بشكل مباشر عبر المنظمات الدولية، دون أن تكون مراكز التوزيع واجهة للاستهداف والقتل.

كما حذرت المنظمة من الانهيار التام للنظام الصحي في القطاع، حيث تعمل عدد قليل من المستشفيات بشكل جزئي وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية. وأوضحت أن 60% من مساحة قطاع غزة تحولت إلى مناطق إخلاء، مما يجبر الأهالي على التكدس في مناطق ضيقة، في ظروف غير إنسانية.

وشددت "أطباء بلا حدود" على أن استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي يعمّق الأزمة الإنسانية ويهدد حياة مئات الآلاف من السكان المدنيين في غزة