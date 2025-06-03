تفاصيل عملية جباليا: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في كمين بعبوات ناسفة

نشر الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عملية جباليا التي وقعت مساء أمس شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود من كتيبة "روتم" التابعة للواء "غفعاتي" وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة.

ووفقًا لما أُعلن، بدأت الحادثة حين كانت قافلة عسكرية ترافق سيارة إطفاء عائدة من القطاع بعد إخماد حريق اندلع في ناقلة جند مدرعة من طراز "نمر". وخلال العودة، استهدفت عبوة ناسفة القافلة، لتتسبب في انفجار أسفل مركبة "هامر" مكشوفة، ما أدى إلى سقوط القتلى والإصابات.

وأوضح الاحتلال أن العبوة كانت جزءًا من حقل ألغام كبير، ضم حوالي 20 عبوة ناسفة، كانت معدة لاستهداف القافلة بالكامل، إلا أن عبوة واحدة فقط انفجرت.

وعقب العملية، أطلق الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على المنطقة لتأمين عملية الإجلاء، بينما تدخلت وحدة 669 لنقل الجرحى جوًا. في الوقت نفسه، عملت قوات الهندسة على تفكيك العبوات المتبقية.

الحادث يعكس تصعيدًا كبيرًا في تكتيكات المقاومة، ويشكل تحديًا جديدًا أمام الاحتلال الإسرائيلي في عملياته داخل قطاع غزة.