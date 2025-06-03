الجيش "إلإسرائيلي"يكافئ جنوده بالإرهاق والسجن!

في حلقة جديدة من مسلسل "الجيش الذي لا يُقهَر (إلا بالتعب)"، أعلن جيش الاحتلال عن سجن جنديين من لواء "ناحال" الشهير – أو كما يحب الإعلام العبري وصفه بـ"لواء النخبة" – وذلك بعد أن تجرأ الجنديان على التعبير عن التعب!

بعد أكثر من 19 شهرًا من "الاجتياح البطولي" و"المعارك الوهمية" في غزة، قرر الجيش أن يمنح الجنود استراحة – ولكن في الزنزانة.

الجنديان، اللذان قضيا عامًا ونصفًا وهم يشاركون في قصف المباني الفارغة، وإرهاب المدنيين، والهرب من أنفاق المقاومة، اكتشفا فجأة أن أجسادهما المنهكة لم تعد تحتمل مزيدًا من التوغلات العبثية.

الجيش، الذي يغضّ الطرف عن المجازر، ويصمت عن الفشل الاستخباراتي، ولا يحاسب الضباط الذين ضلّوا طريقهم في أزقة رفح، قرر أن يظهر قوّته... على الضعفاء.

فـ"الردع" هذه المرة لم يكن موجّهًا لحماس، بل للجندي المرهق الذي تمنى قليلًا من الراحة، وربما كوب شاي دافئ بعيدًا عن طلقات الأشباح في غزة.

وفي مشهد لا يخلو من الكوميديا السوداء، علّق أحد ضباط الجيش بالقول:"رفض الدخول إلى غزة بسبب الإرهاق عمل غير مقبول!"

أما المجازر بحق المدنيين، والانهيار النفسي المتفشي في صفوف الجنود؟ فـ"عمل وطني مسؤول!"

من الواضح أن عقيدة "الجيش الأخلاقي" دخلت مرحلة جديدة:

التعب خيانة، والإنهاك عصيان، والمكافأة... في السجن!

وبينما يواصل قادة الاحتلال ضخ الأكاذيب عن "الإنجازات" في غزة، بات الجنود يعلمون أن العدو الحقيقي ليس في الأنفاق... بل في الأوامر التي لا ترحم، والقيادة التي لا ترى فيهم سوى وقودًا لحرب خاسرة.