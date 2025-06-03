الهيئات الإسلامية بالقدس تستنكر الانتهاكات المتصاعدة من المتطرفين بحق المسجد الأقصى

استنكرت الهيئات الإسلامية في مدينة القدس الشريف الانتهاكات المتصاعدة وغير المسبوقة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك، وما أقدم عليه متطرفين يهود مقتحمين للمسجد يوم الاثنين 2 حزيران 2025م من اقتحام صحن قبة الصخرة المشرفة يحملون كيس يحتوي على خبز وخمر وقطعة قماش عليها دماء.

وبينت أنه تصعيد غير مسبوق من قبل هذه الجماعات المتطرفة التي عملت أيضاً خلال الشهر الماضي على ادخال قربان حيواني الى باحات المسجد من جهة باب الغوانمة.

كما استنكرت الهيئات الإسلامية استباحة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك من خلال أداء الصلوات والطقوس العلنية والانبطاحات والغناء والرقص، التي باتت تمارس يومياً داخل باحات المسجد، في تجاوز واضح للخطوط الحمراء واستهتار متعمد بعقيدة أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم.

وحملت الهيئات الإسلامية المقدسية في بيان وصل "الرسالة نت" سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث من انتهاكات خطيرة بحق أحد أقدس مساجد المسلمين المسجد الأقصى المبارك، من خلال تمكين مجموعات كبيرة من المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد يومياً، وتأمين الحماية لهم لممارسة طقوسهم العلنية داخل باحاته.

ووصفته بالانتهاك الصارخ للوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك منذ خمسة قرون كمسجد خالص للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 دونم.

وأكدت الهيات الإسلامية أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين بقرار رباني، عندما أسري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى المبارك وعرج به الى السماء.

مؤكدة أنه سيبقى مسجدا إسلاميا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله، ولن يقبل القسمة ولا الشراكة.

وناشدت الهيئات الإسلامية في مدينة القدس الدول العربية والإسلامية وبالأخص صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لاتخاذ موقف رادع لغطرسة سلطات الاحتلال واعتداءاتهم الصارخة ضد المسجد الأقصى المبارك.

ودعت العالم الإسلاميّ والمجتمع الدولي لمؤازرة جهود جلالته في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ووقف هذه الانتهاكات الخطيرة، قبل أن تقدم عصابات المتطرفين اليهود على تنفيذ مخططاتها العلنية بتهويد المسجد الاقصى أو هدمه واحتلاله لا سمح الله.

يشار إلى أن الهيئات الإسلامية ضمت كل من: الهيئة الإسلامية العليا، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،دائر الافتاء الفلسطينية ديوان قاضي القضاة،دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.