"تجمع جرحى غزة" يستنكر ترويج مزاعم الاحتلال عبر منصة "جسور"

أعرب "تجمع جرحى غزة" عن بالغ استهجانه ورفضه الشديد لما ورد في مقابلات نشرتها منصة "جسور"، وُصفَت بالمشبوهة، ظهر فيها أشخاص يروجون لما وصفه بـ"مزاعم الاحتلال الإسرائيلي"، والتي تدّعي أن المقاومة الفلسطينية تستخدم المستشفيات كمواقع للاختباء.

وأكد التجمع في بيان صحفي أن هذه الادعاءات "الكاذبة" استخدمها الاحتلال مرارًا لتبرير استهدافه للمنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة. كما اعتبر أن منصة "جسور"، التي تديرها الصحفية هديل عويس – المقيمة في الولايات المتحدة – تُستخدم كأداة إعلامية تخدم أجندات التطبيع واللوبي الصهيوني، وتموَّل من جهات إماراتية، وفق ما ورد في البيان.

وأشار "تجمع جرحى غزة" إلى أن ما تقوم به المنصة يُعد محاولة يائسة لضرب الرواية الفلسطينية والإساءة لصمود الشعب الفلسطيني، محمّلًا من ظهروا في تلك المقابلات المسؤولية الكاملة عن "نشر وترويج هذه الافتراءات"، ومطالبًا الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يتعاون أو يظهر عبر تلك المنصة.

وفي ختام البيان، دعا التجمع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التنبه من الحملات التضليلية التي تستهدف المقاومة، والعمل صفًا واحدًا في مواجهة محاولات تشويه التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني في سبيل كرامته الوطنية.