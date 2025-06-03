حدث أمني صعب في حي الشجاعية والإعلام العبري ينشر تفاصيل أوليَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض جنود الاحتلال أحدث أمني وصفته بـ"الصعب" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

وقالت مصادر عبرية، إن عددًا من جنود الاحتلال أُصيبوا في حدث أمني بحي الشجاعية شرق غزة، من بينهم إصابة خطيرة. وفي التفاصيل الأولية، قال موقع حدشوت للو تسنزورا، إن طائرة مسيرة تابعة لحماس ألقت قنبلة نحو قوة من الجيش في غزة مما تسبب بوقوع إصابات منها 1 خطيرة.

وأكدت، أن طائرتي إنقاذ هبطتا مستشفى "سوروكا" بعد تعرض جيش الاحتلال لكمين للمقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما هبطت طائرة ثالثة في مستشفى "إيخليوف" بتل أبيب.



وصباح اليوم، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك شمال قطاع غزة.

وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب أول لئور شتاينبرغ، والرقيب أول أوفيك برهنا، والرقيب أول عومر فان غيلدر، من لواء غفعاتي، في معارك شمالي قطاع غزة.

ومن جهته، قال المراسل العسكري الإسرائيلي، نوعام أمير، إنّ قوة من لواء "جفعاتي" في آلية هامر مرت فوق عبوة ناسفة مزروعة شرق جباليا وانفجرت بها.

وأوضحت المراسلة الإسرائيلية، دافنا ليئال، أنَّ الجنود القتلى من الكتيبة “9” في لواء "جفعاتي" دخلوا مع قافلة لحماية مركبة إطفاء دخلت إلى جباليا لإخماد حريق اندلع في مركبة "نمر" مدرعة، وفي طريق العودة انفجرت العبوة الناسفة بآلية "الهامر" مما أدى لمقتل الجنود.

وأمس الاثنين، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن حدث أمني وُصف بـ"الصعب والمعقّد" في جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تعرّض جنود من جيش الاحتلال لهجوم مباشر أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، بعضهم في حالٍ حرجة، وسط فشل متكرر لمحاولات الإخلاء الجوي تحت نيران المقاومة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود تم نسخ الرابط بنجاح



