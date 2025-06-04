طائرات الاحتلال تشن غارات على جنوب سوريا

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب سوريا بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأوضحت مصادر سورية، أن طائرات الاحتلال استهدفت تل الشعار وتل المال وتل المحص والفوج 175 في ريف درعا، بالإضافة إلى قصف مواقع في ريف القنيطرة جنوب البلاد

من جانبه، بين المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات عنيفة سمعت في مدينة القنيطرة وريف درعا في جنوب سوريا نتيجة غارات جوية إسرائيلية، مشيراً إلى أنها استهدفت الفوج 175 في محيط مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، وتل الشعار في محيط القنيطرة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.