القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار "اللد" بصاروخ

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" في يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأكد سريع، في بيان، أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أنها تسببت بحالة من الذعر الواسع بين المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ، كما أدت إلى توقف حركة المطار بالكامل، ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية فيه لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح العميد سريع أن هذا الهجوم يأتي في سياق موقف اليمن الثابت والداعم لغزة، قائلاً: "لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج أمام ما يجري من إجرام وإبادة وحصار في غزة، وسنواصل تصعيد وتوسيع عملياتنا العسكرية حتى يتوقف العدوان على شعبنا في غزة ويُرفع الحصار الجائر عنه".