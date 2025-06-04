10 شهداء بينهم أطفال بقصف خيمة تؤوي نازحين في خانيونس

استشهد 10 مواطنين صباح الأربعاء، بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بوصول 10 شهداء ،بينهم أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مدرسة الحناوي لإيواء النازحين غربي مدينة خان يونس.

وعرف من الشهداء ليان وائل وخيري قديح ومحمد عطية الدغمة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع جلال وسط مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ606 مستهدفا بشكل وحشي كل أشكال الحياة في القطاع، حيث يطال عدوانه النساء والأطفال وكبار السن.