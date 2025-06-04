آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مستهدفا بشكل وحشي كل أشكال الحياة في القطاع، حيث يطال عدوانه النساء والأطفال وكبار السن دون رحمة، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وارتكب جيش الاحتلال مجازر مروعة منذ صباح الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد 82 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم حالات حرجة، حيث كانت أكثر المجازر ترويعا حينما قام باستهداف مواطنين خلال توجههم لاستلام مساعدات من نقطة توزيع تابعة للشركة الأمريكية في رفح جنوب قطاع غزة.

آخر التطورات والأحداث الميدانية..

أعلن الدفاع المدني إنقاذ أطفال من تحت أنقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال، في شارع الصناعة غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منطقة غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واستشهد المواطن إياد ديب أبو رحمة (35 عامًا)، وسجلت إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خانيونس.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 7 شهداء، مساء الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

ارتقاء شهداء وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في ميناء غزة.

ارتقى 3 شهداء ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة في شارع ابو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة، وهم "هشام عمر أبو الروس، أحمد عماد عبد الرحمن، هيثم غنام".

استهدف قصف مدفعي وجوي إسرائيلي "عنيف"، تزامنًا مع إطلاق الطيران المروحي للنار، المناطق الشرقية لمدينة غزة، لا سيما حي التفاح والشجاعية.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف دخانية شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر. بينما حلق طيران الاحتلال الحربي بشكل منخفض في أجواء مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها باتجاه الصيادين بالقرب من شاطئ البحر غرب مدينة غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال منازل ومبانٍ سكنية في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس.

وأفيد باستشهاد المواطنين، محمد الفرا وبلال ومحمود فروانة، في قصف إسرائيلي نهاية شارع الجميزة من الغرب في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

وذكر مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى، أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون باستهداف إسرائيلي لفلسطينيين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مجموعة مواطنين بشارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد الشاب محمد إسماعيل الحرازين وطفله جراء استهداف الاحتلال لنقطة شحن هواتف قرب مسجد الفضيلة بحي الزيتون شرق مدينة غزة

وأُبلغ عن 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جورة اللوت شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. بينما استهدف قصف إسرائيلي جوي منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

وارتقت المواطنة لمى محمد إبراهيم أبو محسن، "شهيدة"، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال أمس بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونوهت مصادر محلية إلى ارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وعن مصادر محلية، قولها إن مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق جباليا شمال قطاع غزّة.

وأُعلن مساء الثلاثاء عن استشهاد الطفلة ملك موسى الزطمة (16 عامًا) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها فجر اليوم باستهداف خيمة داخل مخيم الصداقة السويسري بمنطقة البركة جنوب دير البلح.

واستشهدت مدنية فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف دراجة هوائية في شارع الوادي قرب مطحنة "برغوت" بمدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأُبلغ عن شهيدين في استهداف إسرائيلي لمنطقة جورة اللوت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية على حي الكتيبة شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة لعدة غارات أخرى على منطقة السطر الغربي في المدينة. بينما أطلق طيران الاحتلال نيرانه على بلدة القرارة شمال شرق خانيونس.

واستشهد مواطن في قصف من مسيّرة إسرائيلية في شارع الشيخ داود بدير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال وسط مدينة غزة.