"يهودوت هتوراة" : تلقينا أمرا بترك الحكومة وتفكيكها

أوعزت القيامة الدينية لأحزاب الحريديم الاسرائيلية ،بتأييد حل الكنيست والانسحاب من الائتلاف الحكومي، في ظل فشل التوصل لاتفاق بشأن تجنيد الحريديم.

ووصفت مصادر رفيعة في كتلة "يهودت هتوراة" الاسرائيلية اليوم، اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، حول قانون التجنيد، بأنه كان "فشلا ذريعا".

وقالت صحيفة معاريف أن رئيس الكتلة، عضو الكنيست موشيه غفني، تلقى تعليمات من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو، بتأييد قانون حل الكنيست، وأنه سيأمر بالانسحاب من الائتلاف في وقت قريب.

وبالتزامن مع ذلك أعلنت أحزاب المعارضة، "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.

وفي 26 يوليو/ حزيران الماضي، فرضت المحكمة العليا الإسرائيلية، ضرورة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" بالجيش الإسرائيلي،وتجميد ميزانية المدارس الدينية.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "لا يوجد حاليًا إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمرشحين الآخرين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تمتلك الدولة الصلاحية لإلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".

عقب ذلك، صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، على بدء استدعاء اليهود المتدينين "الحريديم" للخدمة العسكرية، فيما عقب ذلك موجة اعتراضات _ما تزال حتى الآن متواصلة_ في صفوف الحريديم، رفضا للتجنيد.

وخلال الشهور الماضية، نظم اليهود "الحريديم" مظاهرات رافضة لتجنيدهم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يرفضون التجنيد "لتفرغهم لدراسة التوراة"، وهم يشكلون قرابة 13% الإسرائيليين.