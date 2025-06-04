194 "إسرائيليا" يُدنسون باحات المسجد الأقصى

أمّنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الحماية الكاملة والمُشددة لـ 194 إسرائيليًا، خلال اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن 154 مستوطنا و40 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وأدّوا صلوات وشعائر تلمودية؛ لا سيما في الجانب الشرقي من المسجد، بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967، ودنسوا الأقصى ضمن مسارات مرتبة مسبقًا؛ قبل أن يُغادروا من "باب السلسلة".

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة بالقدس، واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين ومنعت وصول آخرين.