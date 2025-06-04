فتح تحذر من العصابات التي تحتمي بـ"المسيّرات الإسرائيلية" بغزة

حذرت حركة فتح؛ من العصابات المسلحة التي تحتمي بـ"المسيرات الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة بغزة منذر الحايك؛ "نحذر من الانضمام للمجموعات التي تعمل تحت حماية المسيرات الإسرائيلية؛ وتنفذ أعمالا خارجة عن تقاليد وسلوك شعبنا العظيم".

وأوضح أن هدف هذه العصابات "ضرب النسيج المجتمعي؛ والتشجيع على السرقات؛ والتضييق على العوائل".

وجدّد تحذيره من الانضمام لهذه العصابات؛ ودعا العوائل الفلسطينية؛ لضبط أبنائها ومنعهم من ممارسة أعمال تتنافى مع الأخلاق الوطنية.

وختم بالقول: "هذه العصابات تعمل في مربع جواسيس؛ من يلعب به يشطب نفسه وتاريخه وحاضره ومستقبله".

وكان المدعو ياسر أبو شباب؛ زعيم أحد العصابات الإجرامية المتورطة بالقتل والسرقة؛ قد زعم أنه يعمل تحت مظلة الشرعية؛ السلطة الفلسطينية.

ويتهم أبو شباب وعصابته؛ بالعمل ضمن فرق المستعربين التابعة لدولة الاحتلال؛ ومتورط في جرائم قتل وسرقة؛ وسطو على المساعدات في غزة.