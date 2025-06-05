استشهاد 3 صحفيين في قصف مستشفى المعمداني بغزة

استشهد ثلاثة صحفيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة جراء قصف استهدف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في وسط مدينة غزة. وأدى الهجوم إلى وقوع إصابات بين عدد من المراجعين، معظمهم من الأطفال، في منطقة تسجيل الدخول إلى أقسام المستشفى.

وأكدت مصادر صحفية أن الشهداء هم:

سمير الرفاعي، الذي يعمل في وكالة شمس نيوز. سليمان حجاج، مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية. إسماعيل بدح، مصور في قناة فلسطين اليوم الفضائية.

وأصيب في الهجوم الصحفي عماد دلول بجروح خطيرة، إلى جانب إصابات أخرى شملت مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر والمصور الصحفي أحمد قلجة، الذي تعرض لجروح خطيرة جراء القصف على خيمة الصحفيين في المستشفى. كما أصيب طاقم التلفزيون العربي جراء الغارة.

وصرّح الدكتور فضل نعيم، مدير مستشفى المعمداني، أن القصف استهدف منطقة مفتوحة ومكتظة بالمرضى والمراجعين دون أي تحذير مسبق، مشيراً إلى أن الوضع الطبي في المستشفى هش للغاية، حيث يعمل المستشفى بأقل الإمكانيات ويستقبل أكثر من 500 إصابة يومياً بعد خروج مستشفيات الشمال عن الخدمة.

وأضاف نعيم أن الاستهداف المتكرر للمستشفى يعوق استمرار العمل، مطالباً بتوفير حماية دولية عاجلة للمرافق الطبية والطواقم الصحفية لضمان سلامتهم وسلامة المرضى.