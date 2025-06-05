أطر وتجمعات العشائر : أبو شباب جندي إسرائيلي وعصابته قوة احتلال

أكدّت أطر وتجمعات وممثليات العشائر الفلسطينية في القوى والفصائل الوطنية؛ عن إدانتها الكاملة للمجرم ياسر أبو شباب؛ الذي اعتبرته جنديا إسرائيليا في صفوف جيش الاحتلال؛ واعتبرت عصابته قوة احتلال.

واعترف وزير الحرب الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان؛ بأن أبو شباب يتلقى تمويله من نتنياهو؛ فيما ردّ الجيش عليه بأنّه يستخدم أبو شباب كحالة بديلة عن مواجهة الجيش للمدنيين في ظل عمليات القتل المتصاعدة ضد الجنود.

التجمع الوطني

رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أبو بلال العكلوك؛ وصف أبو شباب وعصابته بالخارجين عن الصف الوطني والعشائري الفلسطيني؛ وأنهم باتوا مجندين في جيش الاحتلال.

وقال العكلوك لـ"الرسالة نت"، إن أبو شباب خارج عن طباع وعادات وتقاليد شعبنا؛ ورهن نفسه كجندي في جيش يبيد شعبه؛ وأنّ ما يقوم به من جرائم تصبّ في خدمة أهداف محتله.

وأوضح أنّ هذه العصابة منبوذة ولا ترتبط بالشعب الفلسطيني على اطلاقه؛ وتتحمل مسؤولية ما تقوم به كاملة.

وتبرأت عائلة أبو شباب من سلوكه الاجرامي؛ خاصة وأن عصابته تضم مجموعة من المجرمين ومرتبكي جرائم القتل والسرقة والسطو؛ وجرائم أخلاقية أيضا.

هيئة العشائر

من جهته؛ قال المفوض العام لهيئة شؤون العشائر عاكف المصري؛ إن ما يقوم به أبو شباب وعصابته؛ يمثل خروجا سافرا عن الأعراف والتقاليد الوطنية؛ ويعتبر إجراما بحق شعبنا الفلسطيني.

وذكر المصري لـ"الرسالة نت" أن اعترافات ليبرمان بدور أبو شباب؛ يمثل وصمة عار على كل الذين يرتبطون بجيش الاحتلال؛ ويتخذهم كأدوات عسكرية متقدمة لقمع شعبنا والسطو على مساعداته.

عشائر البادية

من جهته؛ قال الشيخ سالم الصوفي رئيس مجلس قبائل وعشائر البادية؛

إن هذه العصابات مرفوع عنها الغطاء العشائري والقبلي والوطني؛ وعن كل من يشارك في أعمال النهب والفوضى.

واعتبر الصوفي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، نعتبرهم خونة للقضية، وأدوات قذرة بيد عدو لا يريد لهذا الشعب إلا الذل والجوع والتشويه.

وأيده الحاج أبو همام الحسنات رئيس عشيرة الحسنات؛ من كبار العشائر البدوية بغزة؛ وقال إن أبو شباب يمثل خروجا عن شعبنا وقيمه وعاداته؛ وقد تبرأت عائلته منه وتتبرأ منه غزة جميعا.

وأوضح الحسنات في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذا الشخص بات يعتبر جنديا إسرائيليا وعصابته فرقة من جيش الاحتلال؛ سيواجهها شعبنا ومصيرها ومآلها للزوال على غرار كل العصابات التي تعاونت مع الاحتلال.

وأضاف: "التاريخ لا يحابي أحدا؛ ولكن هؤلاء لا يقرؤون التاريخ؛ ليعرفوا نهاية عصابة لحد والعصابات التي تعاملت مع اليهود والامريكان في العالم؛ كيف تركوها للخيبة والذل والعار".

جمعية مخاتير فلسطين

وقال المختار سيف أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين؛ إن أبو شباب وأمثاله من العصابات التي رهنت نفسها للاحتلال؛ مرفوع عنها الغطاء الوطني والقيمي؛ وهي اليوم تمثل ذراعا متقدما للاحتلال للعبث بأحشاء شعبنا الفلسطيني؛ ونشر الإرهاب والتجويع.

وأضاف أبو رمضان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "هذه العصابات مآلها إلى مزابل التاريخ؛ ولن يكون لها أي احتضان شعبي؛ ويد العدالة لا بد أن تطالها يوما ما".

لجنة التواصل والإصلاح المجتمعي

من جهته؛ قال مسؤول في لجنة التواصل والإصلاح المجتمعي التابعة لحركة الجهاد الإسلامي؛ إن ما يقوم به أبو شباب هو خروج عن شعبنا الفلسطيني؛ وهو منبوذ في الدنيا والآخرة ولا يمت لشعبنا ولا لقيمه ولا عادته أي صلة.

وأكدّ المسؤول "الذي تحفظ عن ذكر أسمه لأسباب أمنية متعلقة بالاحتلال"؛ "نحن نؤكد بوضوح أن هذا الاحتلال وأدواته الرخيصة سوف تهزم؛ ولن يكون لهم على شعبنا سبيلا؛ وتاريخنا يسجل أولائكم الذين خانوه في سلة القمامة".

وبين أن شعبنا الفلسطيني لديه من الوعي والقدرة والقوة ما يجعله يواجه هذه المكائد ويسقطها؛ كما فعل في المراحل التاريخية من مسيرته.