حماس: اعتراف ليبرمان يفضح دور الاحتلال في فوضى غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليح عصابات إجرامية داخل قطاع غزة، بهدف خلق حالة من الفوضى الأمنية والاجتماعية، وذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس إن هذه التصريحات تمثّل "اعترافًا رسميًا خطيرًا" يكشف تورط الاحتلال في إدارة وتوجيه عصابات محلية، بهدف "هندسة التجويع وسرقة المساعدات الإنسانية، وافتعال أزمات تعمّق معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "الوقائع الميدانية خلال الأشهر الماضية أثبتت وجود تنسيق واضح بين هذه العصابات وبين جيش الاحتلال، في نهب المساعدات وتهديد الأمن المجتمعي"، مشيرًا إلى أن "العصابات المتورطة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر، وهي أدوات لخدمة مشروع الاحتلال داخل القطاع".

وأكدت حماس أن هذه الممارسات "لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني"، داعية المواطنين إلى "رفع الغطاء المجتمعي عن هذه العصابات، والتعاون مع الجهات الأمنية واللجان الشعبية لحماية المجتمع ومقدراته من أذرع الاحتلال الداخلية".

البيان ختم بالتشديد على أن تلك الجماعات "ستُلاحق ويُحاسب أفرادها من قبل قوى الشعب والأجهزة المختصة"، معتبرًا أن السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة "سياسة القتل والتجويع والسرقة المنظمة".