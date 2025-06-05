أمن المقاومة: المرتزقة شرق رفح أهداف مشروعة

أعلن جهاز أمن المقاومة الفلسطينية، أن من يصفهم بالمرتزقة المتمركزين في مناطق سيطرة الاحتلال شرق مدينة رفح باتوا "أهدافًا مشروعة"، بعد اعتراف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي بتمويلهم ودعمهم.

وقال جهاز أمن المقاومة لـ"الرسالة نت"، إن القرار قد اتُخذ "باعتبار هؤلاء المرتزقة في حكم قوات الاحتلال"، مؤكدًا أنه سيتم استهدافهم بـ"الكمائن والعبوات وكافة الوسائل التي تملكها المقاومة".

وأضاف المصدر أن "اعتراف العدو دعم ما كانت تملكه المقاومة من تقديرات استخبارية دقيقة حول طبيعة العلاقة الوثيقة بين جيش الاحتلال وهذه العصابات"، محذرًا من أن كل من ينخرط في صفوفها "سيُعامل كجندي إسرائيلي وسيُواجه بأقصى درجات القوة".

وختم أمن المقاومة تصريحه بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الجماعات سيكون حاسمًا، وأن "غدًا لناظره قريب".